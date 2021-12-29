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Глава Минпромторга оценил претензии ЕС к России из-за импортозамещения

Мантуров: обвинения ЕС в нарушении Россией норм ВТО необоснованны
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Обвинения Евросоюза в адрес России о якобы нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО) являются необоснованными. Об этом в среду, 29 декабря, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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По его словам, политика импортозамещения стала вынужденной мерой в связи с санкциями стран Запада.

«Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей. Это первое», — сказал он в эфире телеканала РБК.

Во-вторых, отметил министр, не Россия первой ввела санкции.

«Если вы ввели санкции, мы должны производить свое, так называемое, импортозамещаться. Но тогда к нам-то какие претензии?» — подчеркнул он.

Россия не вводила ограничений по кооперации с коммерческими компаниями, заключил министр.

27 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обращение Евросоюза в ВТО с претензиями в отношении России — непорядочный и позорный шаг.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала планы Евросоюза требовать от России компенсацию за импортозамещение беспредельно циничной политикой. РФ продолжит развивать у себя импортозамещение для стабильного состояния экономики, заключила она.

25 декабря ЕС обратился в ВТО, предъявив России претензии на €290 млрд. На такую сумму, как утверждают в Европе, Россия «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения.

В Минэкономразвития назвали информацию о требовании ЕС €290 млрд от России недостоверной. Там пояснили, что требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер РФ, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В €290 млрд Брюссель оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Отмечается, что правила ВТО не предполагают выплат «каких-либо компенсаций».

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, а ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.

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