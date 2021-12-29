На Украине спрогнозировали дефицит молочной и хлебной продукции

Украине грозит дефицит хлебной и молочной продукции с начала 2022 года из-за высоких цен на энергоносители. Об этом сообщила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская в среду, 29 декабря.

«Производители прекрасно понимают, что цена газа влияет не только на их работу, но и на покупательную способность людей — они также получают заоблачные платежки, которые съедают более половины дохода семей, а сами доходы при этом адекватно не индексируются уже на протяжении восьми лет», — приводятся ее слова на сайте партии.

Королевская подчеркнула, что «замкнутый круг из растущих цен на энергоносители и замороженных социальных стандартов» может обернуться для Украины «настоящей катастрофой».

По ее словам, стоимость газа на украинской энергетической бирже достигла 73 тыс. гривен ($2,6 тыс.) за тысячу кубометров.

Она рассказала, что ассоциации молочников и кондитеров уже заявили о «неизбежном коллапсе и повальном закрытии заводов» в январе, потому что работа при таких тарифах станет нерентабельной — для окупаемости производимого товара нужно будет «пропорционально увеличивать его отпускную цену, а к этому не готовы люди». В себестоимости хлеба 70% — это цена на газ, та же ситуация и в молочном производстве, посетовала депутат.

Она заключила, что рост тарифов на энергоносители в целом повлияет на стоимость всей продукции пищевой промышленности и эта ситуация «действительно очень тревожная».

18 декабря газета «Экономическая правда» сообщила, что украинские хлебопекари потерпят убытки из-за поднявшейся стоимости газа для бизнеса за год почти в десять раз. По данным издания, ассоциации хлебопекарной отрасли попросили президента Украины Владимира Зеленского и кабмин обеспечить «льготный» газ для стабильности производства. В ассоциациях насчитывается более 85 предприятий отрасли.

В начале ноября бывший глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что предстоящая зима будет крайне сложной для Украины. Он подчеркнул, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.