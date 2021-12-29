Эксперт назвала способ ускорить работу смартфона

Существует несколько способов ускорить работу смартфона, среди них — отключение автозапуска, очистка памяти и сброс до заводских настроек. Об этом в среду, 29 декабря, рассказала эксперт компании Itel Светлана Муреева.

«Для очистки устройства от системного мусора существуют как встроенные, так и сторонние приложения. Они позволяют в один клик очистить кэш, разгрузить систему от фоновых процессов и избавиться от ненужных файлов, что положительно скажется на скорости работы устройства», — заявила Муреева.

Кроме того, необходимо отключить автозапуск некоторых приложений, которые работают в фоновом режиме, чтобы добиться улучшения работы смартфона.

«Когда в смартфоне недостаточно физической памяти, он начинает подвисать. Лучше держать свободными несколько гигабайт памяти, чтобы приложения функционировали без сбоев и могли обновляться», — приводит «Газета.Ru» слова эксперта.

Муреева добавила, что немаловажно вовремя обновлять операционную систему смартфона. Также для ускорения работы гаджета можно произвести сброс до заводских настроек.

«Данная функция полностью очистит память устройства. Такой способ обычно используется, когда <…> работа устройства сильно замедлилась, а все другие способы не оказывают должного эффекта», — заключила эксперт.

По словам руководителя агентства Content Review Сергея Половникова, представление о том, что батарея смартфона быстро выйдет из строя, если постоянно пытаться поддерживать в ней высокий заряд, является устаревшим. В декабре он рассказал, что такой метод зарядки смартфона не влияет на его батарею.

Он отметил, что с течением времени аккумулятор смартфона неизбежно теряет емкость, однако это естественный процесс. Стандартная батарея для гаджета эффективно работает в течение двух лет, а затем ее качество неизменно снижается, добавил Половников.