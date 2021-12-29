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Свыше 7,5 млн деревьев посадили в Калужской области в 2021 году

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Больше 7,5 млн саженцев и сеянцев посадили на территории лесного фонда Калужской области в 2021 году. Специалисты начали заготовку семян хвойников, которые весной будут посеяны в питомниках.

По данным правительства региона, новые деревья были посажены на площади 2,3 тыс. га. 85% работ выполнили арендаторы лесов за собственный счет, пишет газета «Весть». Остальные участки лесов восстанавливали сотрудники лесопожарной службы и лесничеств, а также волонтеры.

Работы велись в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». По словам министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Жипы, в 2021 году удалось перевыполнить план по восстановлению лесов на 6%.

В Удмуртии специалистам удалось провести лесовосстановительные работы на площади почти 10 тыс. га. Годовой план по искусственному восстановлению был выполнен на 107%.

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