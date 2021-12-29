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Около 300 тыс. туристов примет Крым во время новогодних каникул

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Власти Крыма ожидают около 300 тыс. туристов в период новогодних и рождественских праздников. Загрузка некоторых отелей и санаториев достигает 90%.

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По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, во время каникул будут продолжаться проверки отелей и гостиниц на соблюдение антиковидных правил. Об этом пишет ИА «Крыминформ». Речь идет о периоде с 30 декабря по 10 января.

Средняя загрузка отелей и санаториев составляет свыше 70%. По данным Волченко, к январю туристический поток 2021 года приблизится к рекордной отметке в 9,5 млн человек.

За новогодние каникулы в начале 2021 года Крым посетили порядка 240 тыс. туристов. Приезжие размещались в 220 отелях и санаториях.

К наплыву туристов во время каникул готовится Татарстан. Гостей готовы принять 308 гостиниц, хостелов и баз отдыха. Со 2 по 5 января нагрузка гостиниц составит около 80%.

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