Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах

Московский городской суд ликвидировал центр «Мемориал» (признан иноагентом в РФ). Об этом в среду, 29 декабря, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Требование прокурора удовлетворить, «Мемориал» — ликвидировать», — огласил решение судья Михаил Казаков.

На заседание в суд прибыли представители посольств Испании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании, США и Германии. С заявлением ликвидировать «Мемориал» ранее в этот день обратилась столичная прокуратура.

Прокурор в свою очередь заверил, что правозащитный центр участвовал во всех протестных движениях, поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны. При этом защита «Мемориала» накануне заявила, что обжалует решение суда.

Вместе с тем, по данным, которые предоставил прокурор в суде, меры, принимаемые в отношении «Мемориала», не привели к исправлению.

«Мемориал» был включен в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году. Спустя пять лет, 11 ноября, Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации организации. Инициатива объяснялась тем, что организация скрывала факт выполнения ею функции иноагента.

В начале декабря в Сети была опубликована информация о том, что появились доказательства поддержки «Мемориалом» запрещенных в России организаций, конкретных экстремистов и вербовщиков террористических организаций. Речь, в частности, идет о «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) и «Свидетелях Иеговы» (запрещена в России).

2 декабря адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев рассказал, что сотрудники «Мемориала» могут быть привлечены к уголовной ответственности. По его словам, это может произойти, если доводы о том, что НКО осуществляла поддержку экстремистских структур, подтвердятся.

9 декабря президент России Владимир Путин выразил надежду на справедливый судебный процесс в отношении «Мемориала». При этом глава государства напомнил, что центр пытается защищать организации, которые признаны в РФ террористическими и экстремистскими.

28 ноября Верховный суд России ликвидировал «Мемориал». Об этом попросила Генпрокуратура РФ, указав, что организация в ходе своей деятельности, в частности, стремится реабилитировать нацистских преступников.