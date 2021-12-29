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В Донецкой области нашли мертвым военнослужащего-контрактника

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Военнослужащего-контрактника обнаружили мертвым в Донецкой области Украины. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

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«Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело.

Кроме того, рассматриваются другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В апреле в Волынской области Украины 20-летний солдат-срочник покончил с собой.

ЧП произошло в Ковельском районе. Военнослужащий из Николаева покончил с собой, находясь в патруле у границы Украины с Белоруссией.

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