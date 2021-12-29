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«Спорт-Экспресс» сообщил о возможном назначении Марко Николича тренером ЦСКА

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Сербский специалист Марко Николич может стать тренером ЦСКА уже в январе. Об этом 29 декабря сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации издания, условия контракта между 42-летним специалистом и московским клубом согласованы.

Марко Николич тренировал столичный «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Тогда его команда заняла второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21, а также выиграла Кубок России.

В настоящее время пост тренера ЦСКА занимает Алексей Березуцкий. На эту должность он был утвержден в июле 2021 года. Красно-синие располагаются на третьем месте с 30 очками в турнирной таблице «Тинькофф РПЛ» после 18 туров.

9 декабря сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал ЦСКА за необеспечение безопасности во время матча с «Зенитом» 28 ноября, когда после окончания встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров. После инцидента были произведены задержания.

По итогу задержаний был составлен 51 протокол об административных правонарушениях, не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

В свою очередь, руководство клуба осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать, и пообещало оказать юридическую поддержку своим фанатам.

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