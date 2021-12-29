В Красноярске произошел пожар в госпитале для больных COVID-19

В Красноярске загорелся госпиталь для заболевших COVID-19. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом 29 декабря сообщает источник «Известий».

Уточняется, что спасателям удалось локализовать возгорание.

Ранее, 24 декабря, произошел пожар в инфекционной клинической больнице Астрахани. После ликвидации пожара были обнаружены тела двух погибших.

Власти региона указали, что к пожару привело замыкание электропроводки. По факту гибели двух человек следователи и прокуратура региона начали проверку.

До этого, 5 октября, пожар произошел в инфекционной больнице в Кирове, где лечились заболевшие COVID-19. В результате ЧП погибли два человека, всего в больнице находилось 43 пациента. В региональном следственном управлении СК подтвердили, что «предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем одним из погибших больных».