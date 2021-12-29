Украина продлила действие спецпошлин на российские уголь, газ и дизтопливо

Украинский кабмин на заседании в среду, 29 декабря, продлил на год действие пошлин на российский уголь, сжиженный природный газ и дизельное топливо. Это следует из трансляции заседания на канале правительства Украины на YouTube.

Специальная пошлина в 65% была введена в августе 2020 года на импорт угля из России.

Пошлина не применяется в отношении нескольких марок угля: уголь марки А (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности. Кроме того, уголь марки П (постный) для производителей электрической и тепловой энергии тоже будет беспошлинным.

На дизтопливо Киев ввел пошлину в 4%, на сжиженный газ — 3%.

6 ноября бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил украинцев о грядущем банкротстве страны. Он отметил, что украинские предприятия в скором времени разорятся, так как будут не в состоянии продолжать работу из-за высоких цен на газ.

Он добавил, что вслед за разорением компаний сократятся налоговые поступления в бюджет, а также произойдет рост безработицы, поэтому властям придется выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.