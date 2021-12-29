Новую станцию водоподготовки построили в Рязанской области

Новую станцию водоподготовки запустили в рабочем поселке Сапожок в Рязанской области. Строительство велось в рамках федерального проекта «Чистая вода».

По словам губернатора Николая Любимова, на строительство объектов водоснабжения в Сапожке всего потратили более 45,5 млн рублей. В рабочем поселке появились две станции водоподготовки, а также артезианская скважина. Кроме того, выполнена реконструкция части уличных водопроводных сетей. Об этом пишет 62INFO.ru.

В течение трех лет в Рязанской области планируются строительство и реконструкция 34 крупных объектов водоснабжения. К 2024 году качественной питьевой водой обеспечат не менее 99% городского населения региона.

9 декабря в городе Спас-Клепики запустили в эксплуатацию водозаборный узел. При работе системы удается получить 60 куб. м очищенной воды в час. Воду из артезианской скважины очищают от фтора, брома и железа.