В ЛНР призвали ОБСЕ помочь вернуть похищенного военнослужащего

Международные наблюдатели Миссии ОБСЕ должны зафиксировать факт нарушения перемирия между самопровозглашенной Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Украиной, из-за которого был похищен военнослужащий Народной милиции, а также оказать помощь в его возвращении. Об этом заявил в среду, 29 декабря, официальный представитель Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко.

Он рассказал, что 27 декабря украинская диверсионная группа Сил спецопераций похитила военнослужащего Народной милиции. При этом на месте похищения, по словам Филипоненко, были обнаружены следы борьбы и крови. Согласно информации Народной милиции ЛНР, против похищенного военнослужащего применяется «физическое и моральное воздействие».

«Призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению», — подчеркнул Филипоненко.

Ранее, 13 октября, полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что наблюдатель ЛНР был силой захвачен вооруженными украинскими солдатами. Полномочный представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, глава МИД республики Владислав Дейнего 22 октября указал, что Киев планировал захват представителя ЛНР с целью дестабилизации обстановки в Донбассе.

Вместе с тем Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине 17 октября сообщила, что не была очевидцем захвата наблюдателя ЛНР украинскими военными. Спустя день Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о допросе задержанного. По сообщению ведомства, наблюдатель был захвачен, когда якобы совершал разведку около оставленных ВСУ позиций.

19 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает действия украинской стороны как вероломные и провокационные, подрывающие процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идущие вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.