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В ФАС усомнились в росте цен на бензин в 2022 году

Человек пострадал при взрыве петарды в квартире в Москве

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В результате взрыва петарды в квартире жилого дома на северо-западе Москвы пострадал один человек. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил РЕН ТВ.

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ЧП произошло ранее в этот день в квартире жилого дома, расположенного на улице Героев Панфиловцев, дом 27, к. 2, в районе Северное Тушино. На кухне квартиры, находящейся на первом этаже, произошел взрыв. По предварительным данным, газовое оборудование в указанной квартире находилось в исправном состоянии, пишет НСН.

Отмечается, что газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена. Угроз для населения нет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Из-за инцидента на кухне оказалось нарушено остекление. На месте происшествия работаю оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося, пишет сайт aif.ru.

Предварительно установлено, что взорвалась самодельная петарда. У пострадавшего сильные ожоги рук, он передан врачам «скорой».

26 декабря спасатели назвали самые опасные новогодние развлечения. Это использование неисправных гирлянд, декоративных свечей и пиротехники. В период новогодних праздников причиной пожара могут стать оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи, елочные гирлянды, неисправные световые приборы. Пиротехника, которая используется активно в эти дни, также имеет высокую пожароопасность.

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