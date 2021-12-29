Человек пострадал при взрыве петарды в квартире в Москве

В результате взрыва петарды в квартире жилого дома на северо-западе Москвы пострадал один человек. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил РЕН ТВ.

ЧП произошло ранее в этот день в квартире жилого дома, расположенного на улице Героев Панфиловцев, дом 27, к. 2, в районе Северное Тушино. На кухне квартиры, находящейся на первом этаже, произошел взрыв. По предварительным данным, газовое оборудование в указанной квартире находилось в исправном состоянии, пишет НСН.

Отмечается, что газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена. Угроз для населения нет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Из-за инцидента на кухне оказалось нарушено остекление. На месте происшествия работаю оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося, пишет сайт aif.ru.

Предварительно установлено, что взорвалась самодельная петарда. У пострадавшего сильные ожоги рук, он передан врачам «скорой».

26 декабря спасатели назвали самые опасные новогодние развлечения. Это использование неисправных гирлянд, декоративных свечей и пиротехники. В период новогодних праздников причиной пожара могут стать оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи, елочные гирлянды, неисправные световые приборы. Пиротехника, которая используется активно в эти дни, также имеет высокую пожароопасность.