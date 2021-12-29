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В МИД РФ оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией

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Российские авиакомпании вновь смогут совершать рейсы в Грузию при ряде необходимых условий, запрет является временным. Об этом в среду, 29 декабря, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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«В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 при решении вопросов возобновления авиасообщения с отдельными иностранными государствами мы ориентируемся прежде всего на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в той или иной стране, а также на рекомендации профильного ведомства — Роспотребнадзора», — отметил замглавы ведомства в интервью «РИА Новости».

В вопросе осуществления авиаперевозок в Грузию нужно учитывать «еще и политические факторы», подчеркнул Руденко.

Как сообщил высокопоставленный дипломат, грузинские власти знают, что приостановка полетов Россией была введена временно.

«Напомню, введенный в июле 2019 года... запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки с территории России на территорию Грузии был вынужденной мерой, принятой в ответ на известную антироссийскую провокацию, устроенную грузинскими радикалами. Носит она временный характер и будет отменена, как только для этого будут созданы необходимые предпосылки, в том числе эпидемиологическая. Они хорошо известны грузинской стороне, так что нет необходимости их повторять», — добавил замминистра.

Ранее, 28 июля, сенатор Григорий Карасин заявил, что Россия готова к обсуждению возможности возобновления авиасообщения с Грузией. Рано или поздно «данная задача будет решена», считает сенатор.

Российского-грузинские отношения обострились, после того как в июне 2019 года в Тбилиси начались массовые протесты. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим политсилы вышли на митинги, в городе начались беспорядки. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, где находилась российская делегация, появилась угроза безопасности и для других находящихся в Грузии россиян.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин 21 июня того же года подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране.

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