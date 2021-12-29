Похолодание до -10 градусов прогнозируют в Ростовской области

Синоптики прогнозируют понижение температуры в Ростовской области 30 декабря. Температура упадет до –10 градусов, при этом ветер усилится до 14 м/с.

По данным Гидрометцентра, после обильных снегопадов 29 декабря в Ростовской области потеплело до +3 градусов. В регионе наблюдается туман, началось таяние снега, местами идет дождь. осадки продлятся в течение двух суток. На севере Ростовской области ожидается похолодание, пишет RostovGazeta.

До –10 градусов в течение суток похолодает в станице Вешенской. В населенных пунктах Ростовской области ожидается гололед.

В Приморском крае на период аномальных холодов создали оперативный штаб. Его целью является координация и быстрое реагирование на аварийные ситуации на объектах энергетики.