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Специалисты «Мегафона» создали бота на основе трудов Уинстона Черчилля

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Эксперты компаний «Мегафон» и Nlogic воссоздали оцифрованную версию знаменитого британского политика, занимавшего пост премьер-министра Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 годах. Бот был создан для интервью с РБК: издание уже опубликовало беседу с ним.

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Для разработки была использована семантическая модель на основе сиамских сетей и архитектуры BERT, обученных на десятках книг Черчилля. Ответы формулируются на основании различных верифицированных высказываний политика. Так, бот отвечает на вопросы в области политики и экономики, а также дает наставления для молодежи.

По словам разработчиков, технология, которая лежит в основе бота, может изменить в будущем представление о поисковых системах. Текущая модель поиска через строку для ввода запроса и появляющегося после этого списка релевантных ссылок устарела. На смену ей придут боты, которые смогут обрабатывать запрос, затем отбирать нужные результаты сразу из нескольких источников, а после составлять из них единый связный текст.

Подобные технологии «Мегафон» уже активно использует в решениях для бизнеса. На основе нейросети и технологии оптического распознавания символов работает сервис «Цифровой юрист», который помогает облегчить рутинные процессы юридических подразделений. Например, сотрудник пишет вводные данные для создания договора, бот берет информацию из запроса, дополняет ее данными из корпоративной базы поставщиков и в ответ присылает готовый черновик документа, сокращая таким образом время на его подготовку с получаса до двух-пяти минут.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что в России создали сервис sCaptcha, который проверяет, что действия на сайте выполняет человек, а не компьютерная программа. Отмечалось, что система эффективнее обычной капчи: в большинстве случаев текстовую защиту робот может распознать за 0,05 секунды, в то время как защиту sCaptcha распознать сложнее: продуктов для ее обхода не существует, а создавать их слишком дорого.

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