Ограду кладбища в Красноярске восстановят по канонам XIX века

В Красноярске ограду Троицкого кладбища будут восстанавливать по особой технологии. Для того чтобы вернуть забору первоначальный вид, используют реставрационный кирпич. Партия материалов уже прибыла в город из Москвы.

Кирпич экологичный, он не только восстановит первоначальный вид разрушенного забора, но и обеспечит долговечность новой конструкции. При строительстве подрядчик также должен использовать технологию кладки XIX века.

Работы начнутся весной 2022 года. Будет восстановлена часть разрушенной ограды кладбища вдоль улицы Шахтеров, снесенная из-за аварийного состояния, пишет ИА KrasnoyarskMedia.