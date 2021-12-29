Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходит в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает агентство «БелТА».

Лидеры общаются в Константиновском дворце в Стрельне. Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы сотрудничества двух государств. После встречи президенты планируют сыграть в хоккей.

Перед началом встречи в Санкт-Петербурге Путин заехал на машине за своим белорусским коллегой.

«Перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко», — говорится в сообщении Telegram-канала «Пул первого».

Президент Белоруссии прилетел в Санкт-Петербург накануне для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

23 декабря Путин рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, президент Белоруссии и его команда — непростые переговорщики, однако «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции. Российский лидер добавил, что уровень интеграции РФ и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, заключил президент.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.