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Губернатор Оренбуржья подвел итоги строительства соцобъектов в регионе

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В Оренбургской области завершается строительство социальных объектов, запланированное на 2021 год. Итоги работы подвел губернатор Денис Паслер. На своей странице в Instagram он подробнее рассказал о возведении детсадов.

«Заканчиваем социальные проекты 2021 года. Строительство дошкольных учреждений в территориях региона — одно из главных направлений работы», — цитирует главу региона РИА «Оренбуржье».

28 декабря новый детсад ввели в эксплуатацию в селе Шарлык, а на 30-е число запланирован ввод детсада на 140 мест в Ташле Ташлинского района. Строительство велось в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Губернатор отметил, что новые дошкольные учреждения — современные, комфортные и безопасные. Они обустроены всем необходимым для развития детей. Также Паслер заявил о необходимости приводить к современным стандартам и старые детсады.

В регионе планируется разработать программу по капремонту детских садов. В 2022 году на ее реализацию направят свыше 500 млн рублей. Подобная программа в Оренбуржье появится впервые.

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