СМИ сообщили о задержании россиянина в Турции по подозрению в терроризме

Силы безопасности Турции задержали иностранца по подозрению в причастности к террористической группировке ИГ (запрещена в РФ). Об этом сообщила во вторник, 28 декабря, газета Cumhuriyet.

Подозреваемого задержали в столичном аэропорту Эсенбога. При этом, согласно информации издания, при себе у него были российские документы.

«Гражданин России с поддельным паспортом был задержан в аэропорту Эсенбога (Анкара. — Ред.). У правоохранителей во время проверки пассажиров в самолете, следовавшем из Киева в Анкару, вызвали подозрения действия Т.И, имеющего паспорт Узбекистана, выданный на его имя. Паспорт оказался поддельным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемому В. Б. 24 года, он задержан и доставлен в Управление по борьбе с терроризмом Управления полиции Анкары.

9 октября сообщалось, что спецслужбы Турции задержали шестерых иностранцев по подозрению в шпионаже. По данным силовиков, задержанные готовились к вооруженным действиям, чтобы получить конфиденциальную информацию. При обыске у них изъяли оружие, пистолеты и лазерные указки.

Позже Турция заявила, что четверо из арестованных якобы россияне. Также задержаны гражданин Украины и гражданин Узбекистана.