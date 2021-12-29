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Более 270 культурных учреждений Москвы получили допподдержку в 2021 году

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В Москве 273 культурных учреждения получили дополнительную поддержку в 2021 году. Об этом 29 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, ее слова приводит сайт mos.ru.

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По поручению градоначальника Сергея Собянина, субсидии были выделены на оплату труда сотрудников и содержание имущественного комплекса, включая обслуживание зданий и коммунальные услуги.

«Сфера культуры входит в число наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. В этом году по решению мэра Москвы городским учреждениям дополнительно направили 2,7 млрд рублей. Поддержку получили театры, культурные центры, музеи, выставочные залы и другие организации», — сказала Сергунина.

В 2020 году правительство Москвы направило на поддержку культурных площадок дополнительно 6,2 млрд рублей.

Как подчеркнул директор Государственного музея Владимира Высоцкого Никита Высоцкий, во время периода пандемии коронавируса доходы учреждения сократились и без поддержки города «было бы трудно сохранить коллектив, число рабочих мест и заработную плату сотрудников на прежнем уровне».

«2021-й, как и предыдущий, был годом, осложненным продолжающейся пандемией. Несмотря на это, Государственный музей Владимира Высоцкого продолжает свою работу, двери музея открыты для посетителей. Нами реализуются программы «Музеи — детям», «Учебный день в музее», олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». Продолжается работа и в онлайн-формате — проводятся выставки, концерты, творческие встречи», — рассказал Высоцкий.

Директор электротеатра «Станиславский» Ирина Золина отметила, что из-за санитарных правил, связанных с рассадкой посетителей, учреждение не получает прежних доходов от продажи билетов, однако помощь от города дала возможность сохранить заработные платы сотрудников и артистов.

16 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 2,2 млрд рублей на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов на фоне пандемии коронавируса. В распоряжении говорится, что из общей суммы более 1,2 млрд рублей будет направлено Министерству культуры для дальнейшего предоставления субсидий подведомственным театрально-концертным организациям и еще свыше 606 млн рублей — для субсидий подведомственным музеям.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

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