Режим повышенной готовности по уборке снега введут в Ижевске

Подрядчики, занимающиеся уборкой снега в Ижевске, перейдут на повышенный режим готовности с 30 декабря. Работы будут вестись круглосуточно в две смены.

По словам главы города Олега Бекмеметьева, первая смена будет выходить на улицы с 8 до 20 часов. Вторая смена займется уборкой Ижевска с 20 до 8 часов. Об этом пишет Udm-info.ru. Режим повышенной готовности сохранится до 10 января.

В эфире радио «КП-Ижевск» Бекмеметьев уточнил, что будет проводить незапланированные выезды с проверкой качества уборки.

Ранее в этот день сообщалось об ограничении проезда грузовиков в Волгограде после обильного снегопада. Скопление фур отмечается на всех въездах в город.