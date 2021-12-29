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В Госдуме положительно оценили законопроект о гражданстве

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Первый заместитель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев оценил внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Слова депутата в среду, 29 декабря, приводит «Дума ТВ».

Тайсаев отметил, что в Конституции РФ есть ряд норм, которые раньше не были учтены в гражданском законодательстве.

«Сейчас упорядочивается, во-первых, сам закон и есть ряд моментов, которые облегчат получат получение в России [гражданства], что позитивно, безусловно. Гражданство Российской Федерации для лиц, которые были гражданами Советского союза, имеют русские корни и так далее. Безусловно, есть очень много позитивных моментов, которые облегчат нашим соотечественникам в упрощенном, ускоренном порядке получение гражданства Российской Федерации», — заявил парламентарий.

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Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации» ранее в этот день. Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

По словам главы комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата КПРФ Леонида Калашникова, законопроект будет принят Госдумой в начале 2022 года.

15 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дети, родившиеся от браков россиян с иностранцами, должны автоматически получать гражданство России независимо от места рождения и места жительства семьи. По его словам, в планах законодателей реализовать инициативу рамках поддержки соотечественников.

В сентябре в Минтруда сообщили о намерении расширить перечень профессий для упрощенного получения гражданства РФ иностранцами. Список был дополнен 61 специальностью — преимущественно из области медицины.

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