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ВТБ станет партнером проекта «Мегафон 1440»

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«Мегафон», группа ВТБ и «МегаФон 1440» подписали соглашение о вхождении банка ВТБ в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 29 декабря «Известиям».

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Задача проекта — создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Эта система позволит обеспечить глобальное покрытие Земли с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

Инвестиции банка в проект составят 2 млрд рублей. Уже с декабря 2021 года «Мегафон 1440» начинает трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства, необходимую для создания низкоорбитальной спутниковой системы. Важным этапом дальнейшего развития проекта станет привлечение ВТБ как инвестора.

В ближайший год проект ожидает как кратный рост существующих команд разработки, так и создание новых технологических и производственных подразделений.

«Мегафон» сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, группе ВТБ будет принадлежать 15%, 10% сохранит команда «Мегафон 1440» — Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров. Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «Мегафон 1440».
«Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных – амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики», — заявил первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

По словам генерального директора компании «Мегафон 1440» Алексея Шелобкова, за год работы сформирован костяк исследовательской команды, получены первые результаты. Параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы будет запущена разработка всех ее ключевых элементов.

В ноябре проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России, а в настоящее время начинается подача международных заявок для получения разрешений в других странах, добавил он

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