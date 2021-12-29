Аналитик предрек превращение пандемии в две параллельные эпидемии

Исследователь, аналитик больших данных Александр Драган заявил о вероятности превращения пандемии коронавируса в две параллельные эпидемии «Омикрон»-штамма и «Дельта»-штамма.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 29 декабря, Драган привел в пример Великобританию и Данию, где пандемия уже перешла в некую твиндемию — сосуществование двух штаммов на одной территории.

«Многие эволюционные биологи, в том числе Алексей Кондрашов, пишут, что велика вероятность сценария, по которому мы получим две параллельные эпидемии», — заявил Драган.

Кроме того, по его словам, исследования из ЮАР подтвердили появившуюся ранее информацию о слабом перекрестном иммунитете у «Дельты» и «Омикрона». У этих штаммов, разъяснил эксперт, имеются большие различия в структуре вируса, и «у переболевших «Омикроном» нет иммунитета от «Дельты».

Между тем Драган указал на то, что четкие выводы о том, как будут сосуществовать оба штамма, делать пока преждевременно.

Ранее в этот день замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» увеличивает вероятность заболевания в транспорте, торговых центрах и других закрытых общественных пространствах. Она отметила, что наиболее высок риск инфицироваться от человека, у которого есть респираторные симптомы, пишет RT. Специалист напомнила, что социальная дистанция и ношение масок снижают вероятность инфицирования.

28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в России после праздников. В частности, она отметила, что возможно более интенсивное распространение штамма «Омикрон».

Попова добавила, что в новогодние праздники специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы, отмечает телеканал «360». Лаборатории готовы к проведению всех видов исследований.

Глава ведомства также отметила, что появление штамма «Омикрон» пока не позволяет надеяться на то, что пандемия близка к завершению, сообщает агентство городских новостей «Москва».

27 декабря гендиректор медицинской страховой компании Discovery Health Райан Роуч заявил, что беспричинная хрипота может говорить о развитии «Омикрон»-штамма коронавируса. Как отмечает сайт kp.ru, этот признак может появиться еще до того, как человек почувствует первые симптомы коронавирусной инфекции. Также о заражении омикрон-штаммом могут говорить заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в районе поясницы.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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