Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Омской области

В Омской области в результате столкновения легковой иномарки и грузовика погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 28 декабря на 421-м км трассы Тюмень — Омск. Предварительно установлено, что водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «МАЗ».

В результате ДТП погибли водитель иномарки и его пассажирка. Водитель фуры не пострадал, уточняет портал «Наш город».

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В тот же день на автодороге в Брянской области лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21102 и Geely MK Cross. Погибли оба водителя. Различные травмы получили 33-летний и шестилетний пассажиры отечественной машины, а также двухлетняя девочка, которая находилась в иномарке.