Главное в предложении депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы о создании Россией и Украины «Славянского союза» то, что еще на Украине есть люди, готовые смело заявлять о своих идеях. Об этом 29 декабря заявила «Известиям» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Значит, не всё безнадежно, значит, есть понимание, что все-таки мы, так или иначе, должны сотрудничать», — сказала депутат.

По ее мнению, возможно, союза с Украиной не получится, но страны должны дружить и иметь добрососедские отношения.

«И, слава богу, что есть люди в раде, которые осмеливаются это все-таки сказать, значит, настроения и у людей есть. В раде же народные избранники. Поэтому люди просто так говорить не будут, они будут понимать, что после таких слов их избиратели их не поддержат», — продолжила политик.

По ее мнению, депутаты «считывают» желание людей сотрудничать с Москвой и выстраивать с ней нормальные отношения.

Как ранее в среду заявил Кива, у Москвы есть «право на территорию», которая в настоящее время является украинской, и обе страны должны находиться в едином славянском союзном государстве. По его словам, Украина и Россия должны вместе противостоять Западу.

Также нардеп высоко оценил работу правительства РФ по вопросу Украины, отметив, что политика Кремля «заслуживает уважения».

В сентябре, согласно опросу, более 65% жителей Украины выступили за встречу президента страны Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Говоря о том, в правильном ли направлении сейчас развиваются события на Украине, 70,5% респондентов ответили отрицательно, нынешний курс поддержали лишь 29,5% граждан.

В августе, результаты другого исследования показали, что треть жителей Украины (32%) жалеет о распаде СССР, в основном это представители старшего поколения.