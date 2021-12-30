Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% компаний, 27% не ждут никаких изменений в этом плане, а о возможном снижении говорят лишь 1% организаций. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter, которое есть в распоряжении «Известий».

Опрос проводился с 6 по 20 декабря среди 300 российских компаний.

Что касается 2021 года, то больше половины компаний (55%) заявили об увеличении окладов сотрудников. Только у 4% организаций они уменьшились, а у 37% не изменились.

56% респондентов сообщили, что вернули всех сотрудников в офисы после удаленного формата работы. 34% сказали, что перевели с удаленки только часть специалистов, а 10% не возвращались в офисы вовсе.

В режиме удаленка/офис продолжают работать 59% российских компаний. Представители большинства из них (57%) признают, что значительная часть сотрудников уже вернулась с удаленки и постоянно работает в офисе. 20% приняли решение вообще не возвращать работников в офисы, 16% пока не определились.

Лишь 3% компаний точно знают, когда откажутся от дистанционной занятости. Еще 1% опрошенных планируют дождаться, когда доля вакцинированных в РФ достигнет 80%.

25% негативно оценивают опыт перехода на удаленный формат, ровно столько же опрошенных, наоборот, уверены, что удаленка положительно повлияла на деятельность компании. 31% сказали, что этот фактор не имеет значения, остальные затруднились ответить.

В каждой второй компании (51%) сообщили, что численность их персонала в 2021 году возросла. Еще 22% опрошенных заявили о сокращении числа сотрудников, а в 25% случаев всё осталось без изменений. В следующем году сразу 68% компаний запланировали расширение коллектива, а об уменьшении числа работников говорят лишь 14% опрошенных.

Бюджет на подбор персонала в 2021 году увеличился в 43% компаний, в 36% — остался без изменений, в 11% — уменьшился. Ожидает увеличения бюджета на подбор в 2022 году половина опрошенных фирм.

О том, что 2021 год проходит хуже, чем 2020-й, сообщили только 23% респондентов. 49% опрошенных считают, что текущий год для компании проходит лучше, чем 2020-й, а еще 17% не видят существенной разницы.

Значительная доля работодателей положительно настроена по отношению к будущему году: 40% опрошенных оценивают свои перспективы на рынке как позитивные, 43% — как стабильные.

14 июля аналитики выяснили, какие факторы, помимо зарплаты, являются для россиян ключевыми при поиске вакансий. Так, выяснилось, что для большинства опрошенных (66%) решающим фактором является удобный рабочий график. На него обращают внимание сразу после зарплатного предложения.