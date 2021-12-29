Истребители России и Белоруссии провели совместное патрулирование границ

Российские и белорусские истребители провели новое совместное патрулирование границ Союзного государства. Об этом сообщило в среду, 29 декабря, минобороны Белоруссии.

«Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Накануне пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова сообщил, что Белоруссия планирует купить у России новую партию модернизированных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2». По ее словам, обращения на поставку зенитных ракетных систем С-400 от Белоруссии пока не поступало.

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что уровень интеграции РФ и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, отметил президент.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед.

Лукашенко, в свою очередь, назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.