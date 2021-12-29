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Президент Владимир Путин внес в ГД законопроект об институте прекращения гражданства

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Документ в среду, 29 декабря, опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

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Законопроект предлагает предоставить главе государства больше полномочий по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

Также упростить получение гражданства РФ предлагается лицам, которые уже проживают на территории государства и способны органично включиться в систему социальных связей, стать полноценными членами российского общества.

Кроме того, данное право получат лица, у которых в России проживают родственники, являющиеся гражданами страны. Согласно пояснительной записке к документу, инвесторов и квалифицированных специалистов не причислили к лицам, имеющим право на упрощенное получение гражданства.

Проект также предусматривает введение в РФ института прекращения гражданства. Он расширяет перечень преступлений, за которые предусмотрено лишение гражданства. Наряду с терроризмом в него войдут ряд тяжких преступлений против государства, а также наркопреступления.

Миграционный юрист Капрел Бабасинян рассказал «Известиями», что внесенный законопроект о гражданстве упрощает процедуру и сокращает сроки принятия в российское гражданство тех, кто соответствует критериям. Он отметил, что сейчас на получения гражданства, даже если у человека есть все правовые основания, уходят годы.

20 декабря в Министерстве внутренних дел сообщили, что в период с января по ноябрь 2021 года российское гражданство получили 667 939 иностранцев, что почти на 105 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

15 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дети, родившиеся от браков россиян с иностранцами, должны автоматически получать гражданство России независимо от места рождения и места жительства семьи. Он отметил, что в планах законодателей реализовать инициативу в рамках поддержки соотечественников.

В сентябре в Минтруде сообщили о намерении расширить перечень профессий для упрощенного получения гражданства РФ иностранцами. Список был дополнен 61 специальностью — преимущественно из области медицины.

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