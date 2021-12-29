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ОК назвали самые популярные новогодние песни и топ треков 2021 по добавлениям в плейлисты

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Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование плейлистов пользователей, проанализировав самые популярные новогодние песни и топ треков 2021 года. Пользователи ОК получили возможность скачивать на устройство музыкальные плейлисты, а также в один клик получить доступ без интернета к своим любимым песням с подпиской на музыку соцсети.

На первое место в рейтинге самых добавляемых песен в течение 2021 года вышла «Ягода малинка» исполнителя Хабиба. Также чаще всего пользователи добавляли в плейлисты «Фредерико Феллини» музыкального дуэта Galibri & Mavik, «Любимый человек» и «Украду» певицы ANIVAR, «Если тебе будет грустно» дуэта Rauf & Faik совместно с NILETTO.

Топ-10 самых добавляемых песен в плейлисты в 2021 году:

  1. «Ягода малинка» — Хабиб
  2. «Федерико Феллини» — Galibri & Mavik
  3. «Любимый человек» — ANIVAR
  4. «Если тебе будет грустно» — Rauf & Faik, NILETTO
  5. «Украду» — ANIVAR
  6. «Птичка»— HammAli&Navai
  7. «Истеричка» — Artik&Asti
  8. Rampampam — Minelli
  9. «Пьяная вишня» — Кристина Орбакайте
  10. «#туДым-сюДым»— Артур Пирожков

Также ОК проанализировали самые популярные новогодние композиции и создали из них плейлисты. Наиболее прослушиваемым зарубежным треком в ОК стал культовый хит шведской группы ABBA Happy New Year. На второе место рейтинга вышла песня All I Want For Christmas Is You Мэрайи Кэри, на третье — Jingle Bells в исполнении диско-группы Boney M, на четвёртое — It’s The Most Wonderful Time Of The Year Энди Уильямса. Топ-5 замкнула We Wish You A Merry Christmas ирландской исполнительницы Энии.

Топ-10 новогодних и рождественских зарубежных треков:

  1. ABBA — Happy New Year
  2. Mariah Carey — All I Want For Christmas Is You
  3. Boney M — Jingle Bells
  4. Andy Williams — It’s The Most Wonderful Time Of The Year
  5. Enya — We Wish You A Merry Christmas
  6. Wham! — Last Christmas
  7. Celine Dion — Christmas Eve
  8. Perry Como — Magic Moments
  9. Queen — Thank god it’s Christmas
  10. John Lennon — Happy Xmas (War Is Over)

Самой популярной российской новогодней песней среди пользователей ОК стала лирическая композиция «Снег кружится» ансамбля «Пламя». В топ также вошли: «Зима-холода» в исполнении Андрея Губина, «Новогодняя» «Дискотеки Авария», «Новогодняя» Верки Сердючки. На пятой строчке рейтинга разместился Сергей Лазарев с треком «Новый год».

Топ-10 новогодних российских треков:

  1. ВИА «Пламя» — «Снег кружится»
  2. Андрей Губин — «Зима-холода»
  3. «Дискотека Авария» — «Новогодняя»
  4. Верка Сердючка — «Новогодняя»
  5. Сергей Лазарев — «Новый год»
  6. Нина Бродская — «Звенит январская вьюга»
  7. «Блестящие» — «Новогодняя песня»
  8. Лариса Долина — «Три белых коня»
  9. Нюша — «Это Новый год»
  10. Катя Лель — «Новый год»

В сентябре ОК расширили возможности музыкального сервиса и представили функцию скачивания отдельных треков в мобильном приложении соцсети. Это позволило пользователям слушать любимую музыку даже без доступа к интернету.

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