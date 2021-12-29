ОК назвали самые популярные новогодние песни и топ треков 2021 по добавлениям в плейлисты
Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование плейлистов пользователей, проанализировав самые популярные новогодние песни и топ треков 2021 года. Пользователи ОК получили возможность скачивать на устройство музыкальные плейлисты, а также в один клик получить доступ без интернета к своим любимым песням с подпиской на музыку соцсети.
На первое место в рейтинге самых добавляемых песен в течение 2021 года вышла «Ягода малинка» исполнителя Хабиба. Также чаще всего пользователи добавляли в плейлисты «Фредерико Феллини» музыкального дуэта Galibri & Mavik, «Любимый человек» и «Украду» певицы ANIVAR, «Если тебе будет грустно» дуэта Rauf & Faik совместно с NILETTO.
Топ-10 самых добавляемых песен в плейлисты в 2021 году:
- «Ягода малинка» — Хабиб
- «Федерико Феллини» — Galibri & Mavik
- «Любимый человек» — ANIVAR
- «Если тебе будет грустно» — Rauf & Faik, NILETTO
- «Украду» — ANIVAR
- «Птичка»— HammAli&Navai
- «Истеричка» — Artik&Asti
- Rampampam — Minelli
- «Пьяная вишня» — Кристина Орбакайте
- «#туДым-сюДым»— Артур Пирожков
Также ОК проанализировали самые популярные новогодние композиции и создали из них плейлисты. Наиболее прослушиваемым зарубежным треком в ОК стал культовый хит шведской группы ABBA Happy New Year. На второе место рейтинга вышла песня All I Want For Christmas Is You Мэрайи Кэри, на третье — Jingle Bells в исполнении диско-группы Boney M, на четвёртое — It’s The Most Wonderful Time Of The Year Энди Уильямса. Топ-5 замкнула We Wish You A Merry Christmas ирландской исполнительницы Энии.
Топ-10 новогодних и рождественских зарубежных треков:
- ABBA — Happy New Year
- Mariah Carey — All I Want For Christmas Is You
- Boney M — Jingle Bells
- Andy Williams — It’s The Most Wonderful Time Of The Year
- Enya — We Wish You A Merry Christmas
- Wham! — Last Christmas
- Celine Dion — Christmas Eve
- Perry Como — Magic Moments
- Queen — Thank god it’s Christmas
- John Lennon — Happy Xmas (War Is Over)
Самой популярной российской новогодней песней среди пользователей ОК стала лирическая композиция «Снег кружится» ансамбля «Пламя». В топ также вошли: «Зима-холода» в исполнении Андрея Губина, «Новогодняя» «Дискотеки Авария», «Новогодняя» Верки Сердючки. На пятой строчке рейтинга разместился Сергей Лазарев с треком «Новый год».
Топ-10 новогодних российских треков:
- ВИА «Пламя» — «Снег кружится»
- Андрей Губин — «Зима-холода»
- «Дискотека Авария» — «Новогодняя»
- Верка Сердючка — «Новогодняя»
- Сергей Лазарев — «Новый год»
- Нина Бродская — «Звенит январская вьюга»
- «Блестящие» — «Новогодняя песня»
- Лариса Долина — «Три белых коня»
- Нюша — «Это Новый год»
- Катя Лель — «Новый год»
В сентябре ОК расширили возможности музыкального сервиса и представили функцию скачивания отдельных треков в мобильном приложении соцсети. Это позволило пользователям слушать любимую музыку даже без доступа к интернету.