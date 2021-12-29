ОК назвали самые популярные новогодние песни и топ треков 2021 по добавлениям в плейлисты

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование плейлистов пользователей, проанализировав самые популярные новогодние песни и топ треков 2021 года. Пользователи ОК получили возможность скачивать на устройство музыкальные плейлисты, а также в один клик получить доступ без интернета к своим любимым песням с подпиской на музыку соцсети.

На первое место в рейтинге самых добавляемых песен в течение 2021 года вышла «Ягода малинка» исполнителя Хабиба. Также чаще всего пользователи добавляли в плейлисты «Фредерико Феллини» музыкального дуэта Galibri & Mavik, «Любимый человек» и «Украду» певицы ANIVAR, «Если тебе будет грустно» дуэта Rauf & Faik совместно с NILETTO.

Топ-10 самых добавляемых песен в плейлисты в 2021 году:

«Ягода малинка» — Хабиб «Федерико Феллини» — Galibri & Mavik «Любимый человек» — ANIVAR «Если тебе будет грустно» — Rauf & Faik, NILETTO «Украду» — ANIVAR «Птичка»— HammAli&Navai «Истеричка» — Artik&Asti Rampampam — Minelli «Пьяная вишня» — Кристина Орбакайте «#туДым-сюДым»— Артур Пирожков

Также ОК проанализировали самые популярные новогодние композиции и создали из них плейлисты. Наиболее прослушиваемым зарубежным треком в ОК стал культовый хит шведской группы ABBA Happy New Year. На второе место рейтинга вышла песня All I Want For Christmas Is You Мэрайи Кэри, на третье — Jingle Bells в исполнении диско-группы Boney M, на четвёртое — It’s The Most Wonderful Time Of The Year Энди Уильямса. Топ-5 замкнула We Wish You A Merry Christmas ирландской исполнительницы Энии.

Топ-10 новогодних и рождественских зарубежных треков:

ABBA — Happy New Year Mariah Carey — All I Want For Christmas Is You Boney M — Jingle Bells Andy Williams — It’s The Most Wonderful Time Of The Year Enya — We Wish You A Merry Christmas Wham! — Last Christmas Celine Dion — Christmas Eve Perry Como — Magic Moments Queen — Thank god it’s Christmas John Lennon — Happy Xmas (War Is Over)

Самой популярной российской новогодней песней среди пользователей ОК стала лирическая композиция «Снег кружится» ансамбля «Пламя». В топ также вошли: «Зима-холода» в исполнении Андрея Губина, «Новогодняя» «Дискотеки Авария», «Новогодняя» Верки Сердючки. На пятой строчке рейтинга разместился Сергей Лазарев с треком «Новый год».

Топ-10 новогодних российских треков:

ВИА «Пламя» — «Снег кружится» Андрей Губин — «Зима-холода» «Дискотека Авария» — «Новогодняя» Верка Сердючка — «Новогодняя» Сергей Лазарев — «Новый год» Нина Бродская — «Звенит январская вьюга» «Блестящие» — «Новогодняя песня» Лариса Долина — «Три белых коня» Нюша — «Это Новый год» Катя Лель — «Новый год»

В сентябре ОК расширили возможности музыкального сервиса и представили функцию скачивания отдельных треков в мобильном приложении соцсети. Это позволило пользователям слушать любимую музыку даже без доступа к интернету.