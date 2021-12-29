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КамАЗ начал подготовку к выпуску новой модели грузовика

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В учебно-технологическом комплексе КамАЗа идет подготовка к серийному производству грузовиков «Компас», которые появятся на рынке в 2022 году. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба предприятия.

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Отмечается, что сотрудники предприятия на сегодняшний день осваивают сборку кабины малотоннажного грузовика. Первая опытная сборка кабины «Компаса» намечена на февраль 2022 года. Уже в апреле на автомобильном заводе должен начаться серийный выпуск и сборочных комплектов деталей кабин.

Проект «Компас» стартует с двух моделей: «Компас-9» полной массой 9,5 т и «Компас-12» с 11,99 т. Эти автомобили предназначены для работы в городе и пригороде. Кроме того, они могут применяться и в междугородних перевозках. Также версии этих грузовиков можно использовать для различных специальных настроек.

По данным пресс-службы КамАЗа, продажи автомобилей стартуют в Московском регионе, так как он является самым емким.

8 июля сообщалось, что КамАЗ представил новый шарнирно-сочлененный карьерный самосвал «КамАЗ-6561», получивший название «Геркулес».

Автомобиль с колесной формулой 6х6 предназначен для перевозки насыпных грузов по пересеченной местности и грунтовым дорогам.

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