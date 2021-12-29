Въезд грузовиков в Волгоград ограничили из-за снега

В Волгограде принято решение ограничить проезд грузовиков из-за обильно выпавшего снега. Водителей предупреждают о сложной обстановке на севере города.

Большое количество осадков выпало в регионе к утру 29 декабря. В Волгограде отмечаются значительные заторы. Самые длинные и долгие пробки зафиксированы в Краснооктябрьском, Центральном, Ворошиловском и Советском районах, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Чтобы не осложнять транспортную ситуацию, власти города приняли решение ограничить движение большегрузов, на всех въездах в Волгоград отмечается большое скопление фур, сотрудники ГИБДД несут дежурство. Грузовики пропускают в город с интервалом. Сложная обстановка наблюдается на 3-й Продольной магистрали из-за скопления транзитного транспорта. Из-за этого затруднено движение по трассе Р-228 Сызрань–Саратов–Волгоград в районе поселка Ерзовка.

Дорожники обработали проезжую часть реагентами и приступили к уборке улиц. На дороги выходят снегоуборочные машины.