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МИД отметил угрозу для РФ в ударных системах НАТО в Грузии
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МИД отметил угрозу для РФ в ударных системах НАТО в Грузии

МИД РФ: размещение ударных систем НАТО в Грузии является «красными линиями»
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Размещение в Грузии ударных систем НАТО создаст угрозу РФ и ее союзникам. Об этом 29 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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«Вступление Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений являются для нас «красными линиями», поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе», — цитирует высокопоставленного дипломата «РИА Новости».

По словам Руденко, Москва выступает за сотрудничество с Грузией, несмотря на разрыв отношений, инициированный Тбилиси.

Ранее в этот день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения НАТО на восток являются российской повесткой и содержат совершенно неприемлемые условия. Дипломат обратил внимание на то, что Москва впервые «представила свою повестку в письменной форме в форме настоящего договора».

28 декабря он отметил, что любое обсуждение вопросов безопасности Европы не может проводится без участия Евросоюза. В этот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон вместе со своими европейскими союзниками готов обсуждать предложения РФ по безопасности, но некоторые из них будут неприемлемы для США и Европы.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия — НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Стремление Грузии вступить в НАТО было поддержано в апреле 2008 года на саммите альянса в Бухаресте. В сентябре 2008 года приступила к работе комиссия НАТО — Грузия, руководящая этим процессом.

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