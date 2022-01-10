Прошедший год — год инфляции. Рубль в принципе никогда не отличался стабильностью, но в 2021-м инфляция пришла на рынок недвижимости, а это всегда крайне болезненно воспринимается населением. Квартира — главная, а порой и единственная крупная трата у подавляющего количества российских семей. Инфляция пришла и на рынок автомобилей, и на продуктовые рынки. Она была везде и везде была чувствительной. Безусловно, такой рост цен в 2021 году заставляет задуматься: а что будет дальше?

Чтобы узнать это, надо понять, что было до? Неужели доходы населения настолько увеличились, что потребительский спрос серьезно превысил предложение и товары дорожали вследствие того, что их покупали счастливые, отягощённые лишними деньгами граждане?

Инфляция в России — дама сложная и, можно сказать, заморская. Ключевой фактор роста цен у нас — это рост цен за рубежом на те товары, которые мы экспортируем — сырье, энергоносители и прочие полезные ископаемые.

2020–2021 годы нарушили многие производственные цепочки и убрали потребительский спрос за счет локдауна. Однако темпы восстановления спроса оказались куда быстрее темпов восстановления предложения. Оно и понятно — чтобы тратить деньги, достаточно того, чтобы они были (например, в США накопления населения за счет резкого снижения трат увеличились). А вот для того чтобы на эти деньги был товар, он должен быть произведен в нужном количестве. Между тем многие цепочки поставок разорваны, некоторые игроки ушли с рынка и т.д.

Все это привело к росту цен в США на достаточно высокие уровни (6,8%), а дальше долларовая инфляция вместе с долларами распространилась по миру.

Немонетарный характер инфляции в России связан и с государственной регуляцией цен на многие товары, которые влияют на общую себестоимость произведенного на территории РФ. Это цены на электроэнергию, акцизы на бензин и НДПИ и прочие способы ручного или околоручного контроля цен.

Как государство боролось с инфляцией? В принципе достаточно грамотно в пределах своих возможностей. Сильное, но не резкое, а главное, предсказуемое повышение ставки, как следствие снижение взятых кредитов и повышение привлекательности депозитов, уход от льготной ипотеки, но не полностью. Всё это позволило относительно затормозить темпы роста инфляции, хотя в социально болезненных отраслях, таких как недвижимость, автомобили и продовольственные товары, рост цен продолжался.

Что будет дальше? Скорее всего, в 2022 году инфляция перестанет расти так быстро и составит около 5–6% годовых. Но чтобы получить такие цифры, скорее всего придется и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. Деньги станут дороже, взять кредит — еще труднее, ставки по депозитам увеличатся, и часть денег, которая могла бы быть потрачена на недвижимость или иные крупные траты, осядет на депозитах.

К сожалению, естественным последствием ужесточения денежно-кредитной политики станет приостановление роста экономики. Уже с сентября российское промышленное производство не увеличивается. Расти будет еще сложнее из-за повышения стоимости кредитов. При этом спрос со стороны населения тоже будет падать, так как доходы скорее всего не будут расти, а кредиты продолжат дорожать.

При этом зарубежная экономика в 2022 году вероятно будет увеличиваться, особенно при снятии ковидных ограничений, а значит, спрос на энергоресурсы и прочие факторы внешней инфляции для России сохранятся. Определенным образом помочь снижению роста цен может открытие сектора услуг, где, с одной стороны, сформировался отложенный спрос, но с другой — есть предел потреблению (вы не поедете на море на три месяца вместо обычных двух недель, даже если пропустили пару сезонов из-за локдауна).

Что же делать частному инвестору? Главное, не быть безмолвным наблюдателем. Если долго смотреть за девушкой, можно увидеть, как она выходит замуж за другого. С деньгами в период инфляции именно такая же история — если вы с ними ничего не делаете, на них заработает кто-то другой. Наличные деньги — худший способ сохранения капитала в период инфляции. Эта мысль также касается и валюты, хранить деньги в деньгах — это не инвестиция, а выбор между наличным рублем и наличным долларом — это выбор в стиле «оба хуже».

Старайтесь фиксировать высокую ставку на короткие сроки (так как уже через один-два-три месяца она может быть еще выше), присматривайтесь к облигациям федерального займа (госдолг РФ) или облигациям крупных корпоративных компаний. Когда ключевая ставка окончит свой рост, ОФЗ и корпоративные облигации будут одним из лучших способов инвестирования на рублевых рынках.

Часть капитала стоит разместить в дивидендных бумагах российских компаний, которые выигрывают от роста цен на сырье (спойлер — таких большинство). Скажем, акции «Газпрома» на текущих уровнях дают дивиденды более 10% годовых, притом что высокие цены на газ и зависимость Европы от поставок «Газпрома» вряд ли уйдут и в 2022 году.

Какую-то часть капитала (более долгосрочные инвестиции) переведите в доллары и инвестируйте на американском рынке с рекомендациями экспертов крупных компаний или через фонды на секторы экономики (ETF).

Главное — не бездействуйте, не думайте, что завтра инфляция закончится и что вы с помощью депозитов сможете обогнать обесценивание ваших денег. К сожалению, это невозможно.

Автор — директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций»

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