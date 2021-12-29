Праздничные гуляния запретили в новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске

Власти Южно-Сахалинска скорректировали программу новогодней ночи. Причина — ограничительный режим из-за коронавируса. Традиционные уличные мероприятия в ночь на 1 января отменены.

Впрочем, как сообщили ИА SakhalinMedia в региональном правительстве, праздничный фейерверк все же состоится 1 января в 20:00 на девяти площадках Южно-Сахалинска.

Тематические экскурсии-прогулки «Новый год в парке» с 28 декабря проходят в городском парке. На территории центра досуга «Теремок» с 18:00 до 20:00 можно встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. В ГДК «Родина» подготовили детскую программу «Зимние приключения».