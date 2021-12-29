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Экс-советник Трампа назвал ошибки НАТО в отношении России

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Запад сделал две фундаментальные ошибки в отношениях с Россией, одна из них связана с тем, что НАТО не смогло определить границы своего расширения на восток. Об этом в среду, 29 декабря, рассказал Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа.

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«Фактически мы создали «серую зону» — места, где сохраняется двусмысленность [относительно возможностей расширения], и сейчас этим пользуется Россия. Сегодня мы и страны «серой зоны», например Украина, расплачиваемся за это», — написал Болтон в колонке для издания 19fortyfive.

Второй ошибкой Болтон назвал то, что Евросоюз (ЕС) и НАТО перетягивают одеяло на себя и не работают сообща. Так, например, обе стороны приписывают себе заслуги в мирном урегулировании конфликтов времен холодной войны.

«К сожалению, неадекватное планирование конечных состояний НАТО и заблуждения ЕС препятствовали разработке последовательной стратегии против возрождающейся России», — добавил Болтон.

Днем ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявил, что любое обсуждение вопросов безопасности Европы не может проводится без участия Евросоюза.

В этот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон вместе со своими европейскими союзниками готов обсуждать предложения РФ по безопасности, однако некоторые из них будут неприемлемы для США и Европы.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 ноября вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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