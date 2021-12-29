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В Кызыле запретили продажу алкоголя в новогодние праздники

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Мэрия Кызыла запретила розничную продажу алкоголя с 31 декабря по 9 января. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила пресс-служба администрации столицы Тувы.

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В постановлении сообщается, что ограничения вводятся для обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан. В документе подчеркивается запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе пива) во всех торговых точках города.

Руководителям предприятий общественного питания также рекомендовано снять с реализации спиртные напитки в дни праздников, а гражданам запрещено проносить с собой алкоголь на мероприятия, посвященные Новому году.

На республиканском уровне подобных нормативных документов не планируется, уточнили ТАСС в правительстве Тувы, добавив, что решения принимаются на муниципальном уровне.

Ранее, в декабре, в Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. При этом парламентарий предложил сделать все культурно-досуговые мероприятия на период праздников бесплатными, чтобы людям было чем себя занять.

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