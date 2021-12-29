Аналитик рассказал о характерных для «Дельты» мутациях «Омикрона»

Исследователь, аналитик больших данных Александр Драган рассказал, что ученые выявили у «Омикрон»-штамма «очень нехорошие» мутации, характерные для «Дельты». Они отвечают за высокую патогенность «Дельта»-варианта коронавируса.

«Мутация эта очень нехорошая: она дает повышенную заразность плюс патогенность. Так, считается, что именно эта мутация во многом ответственна за такую сверхзаразность «Дельты». Были эксперименты, где «Дельту» лишали P681R, что сильно ухудшало ее трансмиссивность. А еще P681R связывают с серьезным повышением патогенности», — рассказал Драган в беседе с Lenta.Ru в среду, 29 декабря.

Обозначается мутация как P681R. На данный момент специалисты выделили два кластера «Омикрона» с этой мутацией, и оба они появились независимо друг от друга — в США и Германии.

По словам Драгана, пока рано делать конкретные выводы, но у научного сообщества вызывает опасения ситуация, при которой оба штамма могут «спаяться» в один более смертоносный вариант, который сочетает в себе смертоносность «Дельты» и заразность «Омикрона».

Специалист подчеркнул, что безосновательно считать, будто «Омикрон» станет своего рода «естественной вакциной», после которой пандемия пойдет на спад. Он напомнил, что было много случаев, когда вирусы, сначала распространявшиеся как непатогенные, потом эволюционировали в более смертельные версии. В качестве примера аналитик привел вирус натуральной оспы.

«Археологи обнаружили в останках скандинава IX века следы предка натуральной оспы. По их оценкам, это был неопасный вирус, средняя сезонная простуда, которая не приводила к смерти. Однако с веками оспа мутировала в то, что мы о ней знаем», — рассказал Драган.

Ранее 29 декабря замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» способен активнее и быстрее поражать бронхи и легкие. Как пишет RT, основные симптомы «Омикрона» похожи на сезонную ОРВИ.

Руженцова также рассказала, что «Омикрон»-штамм в силу своей высокой контагиозности повышает риски заражения коронавирусом в транспорте, торговых центрах, кинозалах и на концертных площадках, отмечает телеканал «360».

28 декабря микробиолог, завлабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов сообщил «Известиям», что новый штамм коронавируса «Омикрон» в России после Нового года вытеснит «Дельту», как это произошло в Великобритании и США.

В тот же день Минздрав России официально признал штамм «Омикрон» самым заразным из всех вариантов коронавируса.

25 декабря глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России зафиксированы «незавозные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Он отметил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «Омикрона» немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита.

18 декабря замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил kp.ru, что вероятность заражения и очень быстрого распространения «Омикрона» многократно возрастет при большом скоплении людей на кассах гипермаркетов.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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