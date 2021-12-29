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В ЛНР обвинили украинских военных в похищении сотрудника милиции

В ЛНР заявили, что украинские боевики похитили сотрудника милиции
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Украинские боевики похитили военнослужащего Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом говорится в заявлении, опубликованном ведомством в среду, 29 декабря.

«27 декабря украинская диверсионная группа Сил спецопераций, в нарушение действующих договоренностей, похитила военнослужащего Народной милиции. На месте, где находился наш боец, обнаружены следы борьбы и крови», — отмечается в сообщении.

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Согласно информации Народной милиции ЛНР, против похищенного военнослужащего применяется «физическое и моральное воздействие». При этом украинская сторона при помощи запрещенных медикаментов принуждает его дать ложные показания.

В заявлении также обращено внимание на случаи, связанные с двумя похищениями: военнослужащего Народной милиции в ноябре, а также наблюдателя от ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка в октябре этого года.

«Оба этих факта и новое похищение стали результатом бездействия ОБСЕ и отсутствия должной реакции руководства Миссии <…> Призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению», — заключили в ЛНР.

Ранее, 27 декабря, глава российского МИДа Сергей Лавров не исключил, что Запад стремится подпитать милитаристские настроения Украины, чтобы устроить «маленькую войнушку», в которой можно будет обвинить Россию. Министр назвал позицию Запада и НАТО по Украине хамством.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Москва остается посредником согласно Минским соглашениям, но ее хотят сделать стороной конфликта, отметил он.

13 октября полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что наблюдатель ЛНР был силой захвачен вооруженными украинскими солдатами в пределах участка разведения сил в Золотом в момент проведения Луганском предварительно согласованных с украинской стороной работ по ремонту автомобильной дороги.

Полномочный представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, глава МИД республики Владислав Дейнего 22 октября указал, что Киев планировал захват представителя ЛНР с целью дестабилизации обстановки в Донбассе. Спустя день супруга Косяка Татьяна Вараксина заявила, что киевская сторона переступила черту закона, похитив ее мужа.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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