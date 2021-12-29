Почти 200 млн рублей потратят на ограждения школ и детсадов в Казани
Власти Казани намерены направить свыше 199,4 млн рублей на установку новых ограждений школ и детских садов. Работы необходимо завершить до 30 августа 2022 года.
Согласно техническому заданию, калитку, ворота и заборы заменят в 60 образовательных учреждениях города, в их числе 29 школ, 11 гимназий и 19 детских садов, а также Центр внешкольной работы Приволжского района. Об этом пишет ИА «Татар-информ». Стоимость замены ограждения для одного объекта колеблется от 195 тыс. до 7,4 млн рублей.
Заявки на выполнение работ будут приниматься до 27 января. Тендер объявлен управлением образования исполкома Казани.
На охрану государственных и муниципальных учреждений в 2022 году в Татарстане направят 1,1 млрд рублей. Соответствующая сумма заложена в бюджете республики.