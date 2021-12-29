Viasat заключила сделку с компанией Disney

Лидер рынка платного телевидения России, группа компаний Viasat, объявляет о заключении контракта с ООО «Уолт Дисней Компани СНГ», в рамках которого зрителям пакета VIP каналов Viasat будут доступны 10 кинопремьер и 115 фильмов из библиотеки Disney. Этот пакет для сегмента премиальных платных кабельных телеканалов России является эксклюзивным.

Это уже 25-я контентная сделка в Viasat за 2021 год. Благодаря новому контракту зрители пакета ViP (ViP Premiere, ViP Comedy, ViP Megahit) увидят такие новинки от Disney, как «Круэлла» c оскароносной Эммой Стоун, супергеройский блокбастер «Вечные» с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и Кит Харингтон, «Земля кочевников» оскароносного режиссера Хлои Чжао, захватывающий боевик «King’s Man: Начало» и «Французский вестник» Уэса Андерсон, «Последняя дуэль» Ридли Скотта, «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном, нуарный триллер «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, а также потрясающе красивые мультфильмы для всей семьи «Энканто» и «Неисправимый Рон».

«Мы были первыми на рынке, кто начал транслировать эксклюзивы, такие как «Карточный домик», «Рассказ служанки», «Табу», «Изумрудный город», «Вавилон-Берлин», «Падение ордена», «Нарко», «Благие знамения», «Двойник» и другие. Наш контент всегда высокого качества. Мы постоянно изучаем потребности нашей аудитории и знаем, что ей предложить. В условиях, когда идет глобальная игра на медиапространстве, очень важно укреплять свои позиции, находить рычаги, которые будут дифференцировать нас от конкурентов. В этом плане сделка с ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» — логичный шаг в реализации данной стратегии», — прокомментировал партнерство генеральный директор Viasat Алексей Кроль.

Также в рамках контракта с ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» зрителей ожидает внушительная библиотека давно полюбившихся фильмов. В этом списке такие знаменитые картины, как фантастический экшен «Стражи галактики» режиссера Джеймса Ганна с Крис Праттом, «Доктор Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем (премия «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты), «Человек-муравей» Marvel с Полом Раддом, «Малефисента» с Анджелиной Джоли, «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом, «Железный человек» с Робертом Дауни-мл., «Люди Икс. Дни минувшего и будущего» с Хью Джекманом, а также экранизация классического детектива Агаты Кристи «Убийство в восточном экспрессе».