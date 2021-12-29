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Автоюрист рассказал о состоянии обледеневших машин в порту Владивостока

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Обледеневшие автомобили, прибывшие в сухогрузе в порт Владивостока, пригодны к продаже. Об этом в среду, 29 декабря, «Известиям» заявил автоюрист; адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

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Накануне стало известно, что в порт Владивостока прибыло грузовое судно Sun Rio с японскими автомобилями, покрытыми толстым слоем льда, в некоторых местах его толщина достигает 10 см, из-за чего некоторые автомобили невозможно опознать.

«Эти автомобили пригодны к продаже. Их отогреют, поставят в теплый ангар или обольют кипятком. Это типичная история, потому что все автомобили из Японии идут морем и, зачастую, они испытывают сильные природные нагрузки. Не только снег и лед, но и морская вода, ветер и так далее. В этом нет ничего страшного, потому что машина покрывается льдом сверху», — уточнил Радько.

Однако он заметил, что в некоторых случаях толстый слой льда может повредить кузов или детали остекления. На это автоюрист рекомендовал обращать внимание при покупке — в товарном ли виде продается автомобиль.

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