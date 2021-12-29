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ViP Premiere эксклюзивно покажет «Форсаж 9»

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5 января телеканал ViP Premiere (принадлежит Viasat) впервые на ТВ покажет эксклюзивную телепремьеру «Форсаж 9», новая часть которой приоткроет правду о прошлом главного героя Доминика Торетто (Вина Дизеля). Зрителей ждут головокружительные погони и зрелищные приключения — всё в лучших традициях фильмов о вечном противостоянии добра и зла.

Один из самых известных киногонщиков всех времен возвращается! Доминик Торетто (Вин Дизель) будет вынужден снова принять вызов и предотвратить хитрый план по захвату мира. На этот раз зрителей ждет противоборство двух братьев, потому что главный противник Доминика в 9-й части культовой франшизы — его младший брат Джейкоб (Джон Сина), много лет назад изгнанный из семьи. Он охотится за некой программой-вирусом «Овен», которая может «заразить» и подчинить себе любое оружие на земле. Кроме того, пощекочет нервы Доминика и его команде и киберпреступница Сайфер (Шарлиз Терон) из 8-й части фильма. Помимо главных героев спасать мир, как всегда, будут Роман Пирс (Тайриз Гибсон), Тедж Паркер (Лудакрис) и Рамзи (Натали Эммануэль). На помощь им придет и мать Декарда Шоу (Хелен Миррен). Приятным сюрпризом для зрителей будет возвращение на экраны некоторых важных героев из предыдущих частей гоночной эпопеи. Заранее советуем посмотреть, если еще не видели, «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (он вместе с другими частями блокбастера доступен на канале ViP Megahit). «Форсаж 9» ответит на многие вопросы, оставленные в фильме 2006 года. Также приятным фактом будет и то, что в качестве режиссера выступил Джастин Лин, который вот уже с 2013 года не принимал участия в съемках. Обилие новых героев и неожиданных сюжетных поворотов заставит вас с новой силой полюбить скорость и дороги.

Создатели фильма отмечают: «Старые друзья будут воскрешены, старые враги вернутся, история будет переписана, а истинное значение семьи будет испытано, как никогда раньше». Если вам кажется, что вы видели всё, то это не так. Посмотрите «Форсаж 9», и вы убедитесь, насколько яркий и зрелищный этот фильм. Зрителей ждут полет машины в космос; автомобили, разлетающиеся на куски; безумные гонки по серпантину; натуральный дождь из машин и т.п. Большое количество экшен-сцен и спецэффектов по-настоящему впечатляет. Все это приводит к мысли, что персонажи блокбастера больше похожи на супергероев, у которых вместо костюмов крутые автомобили. Действие кинокартины происходит по всему миру — от Лондона до Токио, от Центральной Америки до Эдинбурга, от секретного бункера в Азербайджане до шумных улиц Тбилиси.

Интересно, что в этом боевике мог не сыграть Тайриз Гибсон. В ноябре 2017 года актер сообщил, что не будет сниматься в одном фильме с Дуэйном Джонсом: у них сложились сложные отношения. Только после того, как Джонсон отказался от участия в проекте, Тайриз приступил к съемкам.

В этом году легендарной гоночной эпопее исполняется 20 лет. Яркие герои, безумные гонки и захватывающие приключения заставили немало зрителей проникнуться атмосферой безбашенных соревнований. Об этом говорят и цифры. За эти годы фильмы франшизы (8 прямых сиквелов и 1 спин-офф) собрали в мировом прокате свыше $6 млрд.

Включайте 5 января в 21:00 телеканал ViP Premiere и погружайтесь в захватывающий фантастический аттракцион под названием «Форсаж 9», который перенесет вас из зимы в лето.

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