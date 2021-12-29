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Мужчина сорвался с обрыва на квадроцикле и погиб в Кабардино-Балкарии

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Спасатели обнаружили тело жителя Ставрополя, который сорвался с обрыва на квадроцикле в Кабардино-Балкарии. Предположительная высота падения составила 300 м.

Сообщение о падении квадроцикла в ущелье недалеко от смотровой площадки плато «Канжал» поступило днем 28 декабря. На место происшествия направилась группа спасателей Эльбрусского высокогорного спасательного отряда МЧС России, а также спасатели противопожарной службы республики. Поисковая операция продлилась 28 декабря до наступления темноты и была возобновлена утром 29 декабря. Тело погибшего обнаружили в 10:28, пишет NewsTracker.

Установлено, что погибший — уроженец Ставрополя 1985 года рождения. Решается вопрос о способе транспортировки погибшего. Не исключается применение авиации.

Также утром 29 декабря поступило сообщение, что группа туристов из семи человек подала сигнал SOS в Черкесском районе Кабардино-Балкарии. Туристы зарегистрировали свой маршрут в МЧС, на помощь им направились спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

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