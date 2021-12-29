«ВКонтакте» назвала главные мемы 2021 года

«ВКонтакте» и Memepedia объявили главные мемы года: их выбирали пользователи соцсети в специальном мини-приложении «Битва мемов». Победил кот Бендер — питомец из Австралии, который особенно понравился русскоязычным интернет-пользователям.

Кот Бендер, который возглавил рейтинг, настойчиво мяукает и с осуждением смотрит в камеру. Такое поведение похоже на человеческие эмоции, когда кто-то приходит с требованиями, задает назойливые вопросы или выражает пассивную агрессию. Следом идет постироничный мем, рожденный «ВКонтакте»: «Вы продоёте рыбов?» Он набрал популярность в июле 2021-го благодаря сообществу «Мемы про котов (по ржать)». На картинке коты смотрят на рыбу, разложенную на асфальте для продажи. Между котами и продавцами происходит выдуманный диалог. Ситуация оказалась универсальной и быстро стала шаблоном для шуток на разные темы.

Замыкает тройку лидеров мем «а ловко ты это придумал» с цитатой из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Одна и та же фраза помогает отмечать и нелепые идеи, и действительно хитрые планы. На четвертом месте — абстрактная картинка с Томасом Шелби, главным героем сериала «Острые козырьки», и словом «бебра». В топ-5 попал мем еще с одним киноперсонажем — Домиником Торетто из фильма «Форсаж». Картинки иронизируют над пафосом героя Вина Дизеля и показывают, как он побеждает всех злодеев благодаря семье.

На шестой строчке рейтинга — «повезло, повезло»: мем иллюстрирует ситуации, в которых человеку улыбнулась удача, или описывает их с иронией. Далее следует мем «мы не одинаковые» с актером Джанкарло Эспозито. Герой сравнивает себя с вымышленным оппонентом и приводит аргументы, почему его собственное поведение лучше.

На восьмой позиции — Евгений Понасенков, который умиротворенно гуляет по парку под песню Ride It. Мем отражает многие жизненные ситуации: с таким же спокойствием можно не спешить на срочную встречу, избегать повседневных дел или рабочих обязанностей. Следом идет мем со стримером Алексеем Шевцовым, который наткнулся на неожиданный контент во время своей трансляции. Это мем-реакция: так пользователи выражают крайнюю степень удивления. Закрывает топ-10 рэпер Джиган с фразой «на чиле, на расслабоне». Она описывает отдых, отпуск или чувство, когда не хочется делать то, что нужно.

В битве участвовали 35 мемов, их отобрали редакторы сайта Memepedia. Голосование по мотивам сериала «Игра в кальмара» проходило в три этапа. Сначала пользователи определяли, какие мемы не достойны победы, затем расставляли оценки по пятибалльной шкале. В финале нужно было проголосовать за лучшую картинку в паре — так выявлялся личный фаворит. Если мем оказывался незнакомым, можно было прочитать его описание.

Топ-10 мемов 2021 года:

«ВКонтакте» подвела итоги года по разным направлениям. В специальном разделе (vk.com/2021) можно узнать, какие темы обсуждали пользователи, о чем рассказывали авторы, какие продукты создавала социальная сеть. Также «ВКонтакте» поделилась своими главными технологическими достижениями за год.