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Во Владивосток прибыл сухогруз с обледеневшими иномарками
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Во Владивосток прибыл сухогруз с обледеневшими иномарками

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В порт Владивостока прибыло грузовое судно Sun Rio с японскими автомобилями, покрытыми толстым слоем льда. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщило издание VL.ru.

Отмечается, что толщина льда в некоторых местах достигает 10 см, из-за чего некоторые автомобили невозможно опознать.

Моряки пояснили, что ледяная корка на грузовом судне — обычное дело для зимы. Из-за того что море сильно волнуется, вода попадает на палубу и замерзает, образуя ледяные наросты.

«Разве что в этом году ветра гораздо сильнее, чем обычно. Но морякам не привыкать. И раньше такое бывало, разгружали, и ничего», — сказал капитан дальнего плавания Петр Осичанский.

Перед разгрузкой моряки сбивают лед с иномарок. Делают они это любыми подручными средствами — реагентами, пожарными гидрантами и ломами. При этом в процессе некоторые иномарки могут получить повреждения.

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