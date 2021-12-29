Эксперт рассказал о выгоде долгосрочных контрактов по газу для Европы

Долгосрочные контракты на поставку газа выгодны и покупателю, и продавцу, поскольку в этом случае приобретающая сторона имеет гарантированный объем газа по понятной цене, которая привязана к нефти, и ее можно заранее просчитать. Об этом заявил «Известиям» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в среду, 29 декабря.

По словам эксперта, в этом принципиальное отличие от спотового рынка, где нельзя заранее просчитать цену и можно оказаться «в глупой ситуации», как ряд стран во второй половине 2021 года, которым пришлось платить высокую цену за газ.

Ранее в этот же день вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужно подписание долгосрочных контрактов. Он рассказал, что у страны есть ресурсная база, которая позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей на топливо в любых объемах.

Отвечая на вопрос «Известий», кто будет подписывать с Россией долгосрочные контракты на поставку газа, Митрахович напомнил, что Венгрия, Сербия и Молдавия уже это сделали. Он отметил, что Германия имеет такие контракты с РФ, и поэтому «легче проходит [энергетический] кризис текущий». Специалист допустил, что и другие государства начнут подписывать долгосрочные контракты.

Он добавил, что для поставщика долгосрочные контракты — это возможность понять, сколько газа потребуется покупателю, заранее вложить деньги в добычу, производство, инфраструктуру, поскольку нельзя просто так прийти и сказать «уважаемый поставщик, дайте газ», подчеркнул специалист.

21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м, но позже снизилась.

Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития Виктор Хайков говорил, что одним из серьезных факторов роста цен на топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых.