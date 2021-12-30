Инфляция во все времена была головной болью для финансовых и политических властей любой страны. В этом смысле Россия не исключение. Разве что нынешний всплеск инфляции имеет особенность в виде пагубного влияния глобальной пандемии, ломающей основы экономик даже весьма успешных мировых лидеров. В начале коронакризиса ускоренный рост цен в российской экономике определялся в основном внутренними факторами. Похоже, теперь наш инфляционный тренд получил и достаточно мощный внешний фактор.

Ограничения, введенные весной 2020 года, привели к снижению производства услуг и перераспределению потребительского спроса в пользу внутреннего рынка. На некоторое время резко сократилось производство услуг для физических лиц, в особенности в сфере общественного питания. При этом значительно снизился объем выездного туризма, который до сих пор не восстановился. В результате у части населения скопились определенные сбережения, которые выплеснулись на внутренний рынок, способствуя ускоренному росту цен. В итоге случился значительный спрос на жилье, услуги внутреннего туризма, товары длительного пользования, компьютеры, мебель, строительные материалы. В такой ситуации государство стало оперативно оказывать поддержку населению и бизнесу, чтобы как-то смягчить последствия коронакризиса. Эта поддержка в виде мер денежно-кредитной, налоговой политики, а также прямых выплат отдельным группам населения добавила скорости растущим в стране ценам.

Затем для нашей инфляции пришло время внешних факторов. Они также обусловлены мерами поддержки населения и бизнеса в наиболее развитых странах. Правда, величина таких мер оказалась значительно выше масштаба аналогичных российских. Такой поворот событий привел к росту мировых цен на большинство потребительских товаров и услуг. На это повлияли еще и факты дезорганизации мировой экономики, вызванные пандемией. Во многих странах начались сбои производства, вызванные срывом поставок товаров. Логистика затрещала по всем направлениям. Такого рода эффекты нетипичны для обычных кризисных ситуаций. К сожалению, нынешний кризис уникален тем, что в его основе лежат шоки неэкономической природы.

В России таким темам добавили остроту проблемы с привлечением трудовых мигрантов, которые не смогли вовремя въехать в страну. Слагаемым результатом этих факторов стал серьезный рост издержек в ряде секторов. По мере сворачивания мер антикризисной поддержки российской экономики на фоне запаздывания соответствующих процессов в ведущих мировых экономиках наша инфляция всё в большей мере стала импортируемой.

Негативное влияние внешних факторов на динамику внутренних цен вполне естественно считать платой за открытость экономики. Собственно, об этом прямо заявил глава правительства Михаил Мишустин. Однако нет худа без добра. Если не забывать о выгодах, получаемых нашей экономикой от включения в структуру мировых хозяйственных связей, то эту плату можно считать вполне приемлемой.

Перспективы развития нынешнего инфляционного эпизода будут определяться теми же причинами, которые вызвали его возникновение. В этом плане есть умеренный оптимизм, основанный на всё более широкой вакцинации населения в ведущих странах мира, включающих и Россию, на адаптации систем здравоохранения и самого населения к условиям пандемии. Очевидный успех посткризисного восстановления экономик и планы сворачивания антикризисных мер должны положительным образом отразиться на потребительских ценах. По крайней мере, динамика российских недельных индексов, на протяжении последних двух месяцев показывающая признаки замедления их приростов, дает повод для оптимизма.

Автор — начальник отдела Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

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