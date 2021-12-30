Врачи назвали пять часто игнорируемых симптомов онкологии

На ранних стадиях зачастую трудно обнаружить онкологическое заболевание, так как некоторые из самых распространенных симптомов рака не вызывают недомогания. Об этом сообщает Express.

По словам медиков, опрошенных изданием, существуют пять самых неожиданных признаков развития опасной болезни, на которые люди в большинстве случаев не обращают внимания.

Так, насторожиться следует, если у вас имеются трудности с глотанием. Такой симптом может говорить о раке пищевода. Отвисшие веки сигнализируют о возникновении опухоли в легких, а охриплость — об онкологии в гортани.

Кроме того, одним из признаков рака яичников является непроходящее вздутие живота.

Также врачи советуют обращать внимание на изменение цвета мочи: темно-коричневая урина указывает на рак поджелудочной железы, тогда как моча с красным оттенком может быть вызвана раком почек, мочевого пузыря или простаты.

28 декабря главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии ведомства, директор МНИОИ имени П.А. Герцена Андрей Каприн заявил, что кровянистые выделения, наблюдаемые в моче и в кале, а также из сосков должны насторожить человека, потому что являются главным признаком онкологических нарушений в организме.

25 ноября член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Михаил Давыдов назвал три главных симптома рака легкого. По его словам, осиплость голоса без причины — самый характерный признак этого заболевания. Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв. На более ранних этапах симптомом могут быть кашель и периодическая одышка.

15 октября онколог, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что рак молочной железы (РМЖ) — самый распространенный вид рака среди женщин, его часто выявляют уже на поздних стадиях.